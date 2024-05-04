Царьград
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Царьград

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Армения не выйдет из ОДКБ к инаугурации Путина: Захарова назвала вескую причину

Армения не выйдет из ОДКБ к инаугурации Путина: Захарова назвала вескую причину

Официальный представитель МИД России напомнила об одном нюансе, который правительство Никола Пашиняна не может не учитыватьНекоторое время назад в ряде информационных ресурсов появилась информация, что Армения выйдет из ОДКБ к инаугурации Владимира Путина.

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