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Мы соседи по планете

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Азиатские девушки и советские книги: необъяснимый тренд в фотографии

Азиатские девушки и советские книги: необъяснимый тренд в фотографии

У нас очень сложно встретить человека, читающего обычную книгу. Еще реже можно увидеть в соцсетях фотографии наших девушек с какой-нибудь печатной литературой.

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