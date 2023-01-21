Ремонт холодильников: самые распространенные поломки

Холодильники, как и любые другие бытовые приборы, выходят из строя. Как правило, это происходит по вине пользователя, который, устанавливая прибор, не соблюдал инструкции или пренебрегал правилами эксплуатации.
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