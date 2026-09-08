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Царьград

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Ограничения на продажу бензина на Кубани остались вопреки поручению губернатора

Ограничения на продажу бензина на Кубани остались вопреки поручению губернатора

Несмотря на публичное поручение губернатора Вениамина Кондратьева снять ограничения на продажу топлива, на заправках Черноморского побережья автомобилисты по-прежнему стоят в очередях и заливают бензин строго по лимитам.

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