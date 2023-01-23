Путин и Раиси обсудили российско-иранские отношения и ситуацию в Сирии

Российский президент Владимир Путин в четверг обсудил по телефону со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в энергетической и транспортной сферах, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Российский президент Владимир Путин в четверг обсудил по телефону со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в энергетической и транспортной сферах, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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