Нацпроект «Здравоохранение» помогает на ранней стадии выявлять сахарный диабет

В настоящее время данное заболевание диагностировано у пяти миллионов россиян.фото: vk.com--> 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, учреждённый в 1991 году Международной федерацией диабета и Всемирной организацией здравоохранения.