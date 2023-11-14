Нацпроект «Здравоохранение» помогает на ранней стадии выявлять сахарный диабет

В настоящее время данное заболевание диагностировано у пяти миллионов россиян.фото: vk.com--> 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, учреждённый в 1991 году Международной федерацией диабета и Всемирной организацией здравоохранения.
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