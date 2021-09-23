В Саках маргиналы украли ливневки и сдали на металлолом

Лента Новостей КрымаПолитикаВ Саках маргиналы украли ливневки и сдали на металлоломПравоохранители задержали двух жителей города Саки 45 и 50 лет, ведущих антиобщественный образ жизни.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРоссиянинА пунк приема металлолома не пострадал от штрафа?) А как все начиналось красиво: Нам говорили, что граждане на приемные пункты будут сдавать пришедшие в негодность металлические предметы быта. А на самом деле, началось всеобщее воровство.Комментировать
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