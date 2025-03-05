Авторитета оставили без «профсоюза»: история краха челябинского бандита Морозова

Челябинский областной суд 5 марта удовлетворил иск прокурора о ликвидации профессионального союза работников «Братство Морозов-Златоуст», учредителем которого является бывший лидер челябинской ОПГ Александр Морозов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии