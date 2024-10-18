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Исполненный долг: «Капитанская дочка» в Петербургском театре музыкальной комедии

Исполненный долг: «Капитанская дочка» в Петербургском театре музыкальной комедии

Мюзикл Андрея Петрова наконец-то обрел достойное воплощение в России. Новая постановка не просто очередная премьера: родной город великого композитора вернул слушателю одно из ключевых сочинений мастера и сделал это на легендарной ленинградской сцене.

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