Исполненный долг: «Капитанская дочка» в Петербургском театре музыкальной комедии

Мюзикл Андрея Петрова наконец-то обрел достойное воплощение в России. Новая постановка не просто очередная премьера: родной город великого композитора вернул слушателю одно из ключевых сочинений мастера и сделал это на легендарной ленинградской сцене.
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