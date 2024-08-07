Байден не уверен в мирной передаче власти в США в случае проигрыша Трампа

Президент высказался о возможных последствиях после выборов Президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу CBS News сообщил, что не уверен в мирной передаче власти в государстве в случае поражения бывшего американского лидера Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах.