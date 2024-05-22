Новый проект «Лето в Москве» объединит все летние фестивали столицы

Летний фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проведут с 1 июня по 8 сентября В столице реализуется масштабный проект «Лето в Москве», который объединит уже полюбившиеся горожанам фестивали и новые развлекательные мероприятия.
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