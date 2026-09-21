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Памятник Юрию Лужкову открыли в центре Москвы в день его 90-летия

Памятник Юрию Лужкову открыли в центре Москвы в день его 90-летия

В Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову. Монумент появился во дворе домов на пересечении Большого Сухаревского переулка и улицы Сретенки в день, когда ему исполнилось бы 90 лет, сообщает информационный центр правительства Москвы.

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