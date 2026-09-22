"Замуж в 5 лет можно": как мигранты "переписывают" законы

Где-то замуж в пять лет - это норма. Скоро это будут доказывать и нам. Фото: ИИ. Россия подходит к точке невозврата.
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Свежие комментарии
- АМ Почему никогда не...
- IK Вам жаль 40-летни...
- «Давай тройничок!...
Эти с...ки тихой сапой растлевают наших детей. Пользуются тем, что в РФ СВО и не хватает ресурсов для контроля всех норм и законов на местах. Много времени надо. А эти скороспелы везде свой х..засовывают.
Что делают эти "незаменимые специалисты" в наших школах? Пора всех выгнать в их кишлаки! А их отцы - приехали...отработали...уехали!