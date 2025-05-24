Европа выдала ордера на арест 20 «российских хакеров»

Специализирующиеся на киберпреступности следователи из Европы и США утверждают, что в результате глобальной операции с участием полиции Великобритании, Канады, Дании, Нидерландов, Франции, Германии и США им удалось раскрыть "вредоносную сеть", которой якобы руководили российские хакеры.
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