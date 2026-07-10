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Политика как она есть

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Российские ПВО за неделю сбили 10 ракет «Фламинго» и три «Нептун-МД»

Российские ПВО за неделю сбили 10 ракет «Фламинго» и три «Нептун-МД»

За прошедшую неделю средства противовоздушной обороны России уничтожили 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», сообщили в Минобороны РФ.

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