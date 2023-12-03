Дело против погасивших Вечный огонь подростков возбудили в Саратове

Известия/Дмитрий Коротаев Прокуратура Саратовской области заявила о возбуждении уголовного дела по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения после фото подростков, забросавших снегом Вечный огонь на Театральной площади областной столицы.
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