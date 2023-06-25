Журналист Карпов: Украинская ассоциация футбола требует исключить РФС из-за крымских клубов

Украинская ассоциация футбола обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием лишить Российский футбольный союз (РФС) членства в этих организациях из-за интеграции крымских клубов.
Украинская ассоциация футбола обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием лишить Российский футбольный союз (РФС) членства в этих организациях из-за интеграции крымских клубов.
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