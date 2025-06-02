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Военное обозрение

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Москва считает выпады Киева основанием для новых территориальных претензий, существующий формат переговоров Кремль не устраивает

Москва считает выпады Киева основанием для новых территориальных претензий, существующий формат переговоров Кремль не устраивает

Ответ России на теракты и удары по аэродромам будет асимметричным.

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