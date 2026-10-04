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Царьград

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Профессор МакИчерн: до назначенного на 13 ноября конца света можно дожить без паники

Профессор МакИчерн: до назначенного на 13 ноября конца света можно дожить без паники

Он объяснил, почему расчёты пока утратили актуальность. То, о чём говорили его коллеги, может сбыться не ранее, чем через полвека.

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