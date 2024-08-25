«Зелёные зоны»: Владлен Татарский предсказал события в ИК-19 за полтора года до смерти

Доброволец и военблогер Владлен Татарский за 1,5 года до гибели, 4 сентября 2021 г., написал пророческий пост о том, что мы сдерживаем терроризм на дальних подступах в Сирии, а он «в качестве мигрантов заезжает к нам вполне легально».