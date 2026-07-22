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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт – о словах Хокита про жену Обамы: «Она бывшая перва леди США, жена, мать. Эти слова отвратительны»

Дана Уайт высказался о Джоше Хоките, который назвал Мишель Обаму мужчиной после победы над Дерриком Льюисом.

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