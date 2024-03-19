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Боец Корешков назвал сильные стороны Рофаля перед его боем против Боронина

Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков назвал сильные стороны Артема Рофаля, одного из участников поединка полуфинала Гран-при "Бойцовского клуба РЕН ТВ" в весе до 80 кг, который проведет поединок против Виктора (Бойца Из Морга) Боронина.

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