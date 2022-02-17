Дмитрий Артюхов: Ямал готов принять форум молодых дипломатов Арктических стран

Вопросы международного взаимодействия в сфере молодежной политики обсудили в режиме видеосвязи губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.