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Дмитрий Артюхов: Ямал готов принять форум молодых дипломатов Арктических стран

Дмитрий Артюхов: Ямал готов принять форум молодых дипломатов Арктических стран

Вопросы международного взаимодействия в сфере молодежной политики обсудили в режиме видеосвязи губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

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