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ВС РФ дестабилизировали энергомосты Киев-Чернигов и Житомир-Киев

ВС РФ дестабилизировали энергомосты Киев-Чернигов и Житомир-Киев

Избранная российские войсками тактика ударов по объектам столичного энергетического контура Украины во многом обусловлена тем, что этот контур, по сути, является узловым для всей украинской территории.

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