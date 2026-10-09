ВС РФ дестабилизировали энергомосты Киев-Чернигов и Житомир-Киев

Избранная российские войсками тактика ударов по объектам столичного энергетического контура Украины во многом обусловлена тем, что этот контур, по сути, является узловым для всей украинской территории.
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