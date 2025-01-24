Фотографии сельскохозяйственной техники начала XX века

В начале 20-го века сельскохозяйственные технологии должны были добиться значительных успехов. Этот период был временем, когда в аграрном секторе активно внедрялись новые технологии, которые способствовали повышению производительности и снижению затрат на рабочую силу.
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