Оказывается миграцией в Россию занимались иностранные правительства и НКО

Андрей Павлов

"...президент дает указание что бы снизить. его не слушают". Потому что: "Во исполнение и в соответствии с Конституцией в РФ установлена следующая иерархия нормативных актов: 1. Федеральные Законы; 2. кодексы; 3. законы субъектов Федерации; 4. указы президента; 5. постановления правительства." То есть по силе указы, а тем более указания президента на 4м месте. А законы и кодексы у нас такие, что там можно любое оправдание найти, чтобы его указы не исполнять. Из этого и получается, что царь хороший, бояре плохие. Он же хороший указ издал? Издал. И дальше не его вина, что тот не выполняется. Так и живем.