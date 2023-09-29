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Оказывается миграцией в Россию занимались иностранные правительства и НКО

Оказывается миграцией в Россию занимались иностранные правительства и НКО

⚡️А мужики-то и не знали: Программами миграции в РФ занимались Международные организации, Всемирный банк, правительства иностранных государств и НКО Большинство россиян, похоже, не знают, что программами миграции в Россию занимались Международные организации, Всемирный банк, Евросоюз, иностранные правительства, например, нашего откровенного врага Британии и западные НКО.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;...президент дает указание что бы снизить. его не слушают&quot;. Потому что: &quot;Во исполнение и в соответствии с Конституцией в РФ установлена следующая иерархия нормативных актов: 1. Федеральные Законы; 2. кодексы; 3. законы субъектов Федерации; 4. указы президента; 5. постановления правительства.&quot; То есть по силе указы, а тем более указания президента на 4м месте. А законы и кодексы у нас такие, что там можно любое оправдание найти, чтобы его указы не исполнять. Из этого и получается, что царь хороший, бояре плохие. Он же хороший указ издал? Издал. И дальше не его вина, что тот не выполняется. Так и живем.
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19 мин.
ВФ
Владимир Фердман
Бедный Путин - строил, строил 20 лет вертикаль власти а она оказалась аж на 4 месте и никто его не слушает
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11 мин.
Виталий
Да, сегодня прочитал. Хотел с друзьями обсудить, что-то копирование получилось.
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8 мин.

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