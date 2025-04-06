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Царьград

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Новосибирская область не попала в топ-30 в рейтинге регионов России по заработной плате

Новосибирская область не попала в топ-30 в рейтинге регионов России по заработной плате

Область уступает сразу нескольким субъектам и в Сибирском федеральном округе.Новосибирская область не попала даже в топ-30 регионов России по размеру средней заработной платы в средних и малых городах в 2024 году.

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