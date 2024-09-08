Стали известны детали законопроекта о запрете наемничества в Колумбии

Global Look Press/Jessica Patino Колумбия собирается сотрудничать с иностранными государствами в расследовании и преследовании деятельности наемников, а также содействовать экстрадиции или судебному преследованию наемников, обнаруженных на ее территории.
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