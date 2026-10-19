❗️Три человека погибли в ЛНР в результате удара украинских боевиков по машине ритуальной службы, перевозившей умершего человека Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Корвет «Меркурий»...
- ЛЛ ⚡️В России собира...
- Вечерний Донецк
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым