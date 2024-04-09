Как Всероссийская ярмарка трудоустройства помогает россиянам найти работу

В текущем году это масштабное и важное событие пройдет 12 апреля.фото: vk.com--> Познакомиться с запросами работодателей и найти себе работу по душе жители страны смогут на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая пройдет 12 апреля.