Как Всероссийская ярмарка трудоустройства помогает россиянам найти работу

В текущем году это масштабное и важное событие пройдет 12 апреля.фото: vk.com--> Познакомиться с запросами работодателей и найти себе работу по душе жители страны смогут на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая пройдет 12 апреля.
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