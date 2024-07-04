Зеленский допустил присутствие Путина на следующем саммите мира

Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился еще 20 мая, допустил, что на следующем саммите мира по украинскому вопросу может присутствовать президент России Владимир Путин.
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