Путин проведет переговоры с главой правительства Пакистана 17 октября

Президент России Владимир Путин 17 октября проведет переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии