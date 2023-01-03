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Иван Ургант рассказал об отмене показа новогоднего фильма с его участием

Иван Ургант рассказал об отмене показа новогоднего фильма с его участием

Картина неожиданно исчезла из онлайн-кинотеатра после того, как на афишах появилось его имя. Фото: из открытых источников Онлайн-кинотеатр Kion убрал с показа новогоднюю премьеру для семейного просмотра «Происшествие в стране Мульти-Пульти».

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