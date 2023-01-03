Иван Ургант рассказал об отмене показа новогоднего фильма с его участием

Картина неожиданно исчезла из онлайн-кинотеатра после того, как на афишах появилось его имя. Фото: из открытых источников Онлайн-кинотеатр Kion убрал с показа новогоднюю премьеру для семейного просмотра «Происшествие в стране Мульти-Пульти».