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Симоньян предлагает введение стопроцентного налога на роскошь

Симоньян предлагает введение стопроцентного налога на роскошь

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести 100%-й налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и российским бойцам в зоне спецоперации.

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Комментарии
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СК
Светлана Касьянова
Налог на роскошь это нужно
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19 час.
В
Валерий
Законодательное введение такого рода налога крайне необходимо.
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19 час.
г
галина
Давно пора! А то с нищих снимают последнюю рубашку, а богачи купаются в роскоши, несмотря на СВО. Мы бы ни когда не победили в ВОВ, если бы такое было в СССР.
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11 час.

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