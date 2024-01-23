Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести 100%-й налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и российским бойцам в зоне спецоперации.
Симоньян предлагает введение стопроцентного налога на роскошь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Светлана Касьянова
Налог на роскошь это нужно
Ответить
19 час.
В
Валерий
Законодательное введение такого рода налога крайне необходимо.
Ответить
19 час.
г
галина
Давно пора! А то с нищих снимают последнюю рубашку, а богачи купаются в роскоши, несмотря на СВО. Мы бы ни когда не победили в ВОВ, если бы такое было в СССР.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии