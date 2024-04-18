Средства ПВО нейтрализовали за ночь 19 реактивных снарядов и 20 дронов

Средства противовоздушной обороны в ночь на 18 апреля уничтожили и перехватили над российскими регионами две запущенных с украинской стороны ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов, 20 беспилотников и пять малоразмерных воздушных шаров.
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