Средства ПВО нейтрализовали за ночь 19 реактивных снарядов и 20 дронов

Средства противовоздушной обороны в ночь на 18 апреля уничтожили и перехватили над российскими регионами две запущенных с украинской стороны ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов, 20 беспилотников и пять малоразмерных воздушных шаров.