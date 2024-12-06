Названы автомобили-победители премии «Новинка года-2024» в России

Автолюбители и эксперты выбрали самые лучшие новые автомобили 2024 года в различных номинациях.Стали известны итоги голосования премии «Новинка года» за самую лучшую новую модель автомобилей, сообщает портал «Авто.
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