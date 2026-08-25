Страховые взносы: как МСП не утратить право на пониженный тариф в 2026 году

В каких отраслях малый и средний бизнес может рассчитывать на льготные тарифы страховых взносов? Влияет ли изменение ОКВЭД на право применять льготу? Учитываются ли дивиденды при решении вопроса о применении пониженных тарифов? На эти и другие вопросы отвечаем в статье.
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