Ирина Куксенкова: Южная Корея снимает часть санкций, в Петербурге хотят убрать электровелосипеды с тротуаров, Зеленский опять пугает Европу Россией, – вечерняя сводка 24 февраля:

Южная Корея снимает часть санкций, в Петербурге хотят убрать электровелосипеды с тротуаров, Зеленский опять пугает Европу Россией, – вечерняя сводка 24 февраля: Южная Корея решила с 28 февраля отменить санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования, – южнокорейское … .