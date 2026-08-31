Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Минфин США анонсировал еженедельное введение санкций против Ирана

Минфин США анонсировал еженедельное введение санкций против Ирана

Министерство финансов США планирует еженедельно вводить новые вторичные санкции против Ирана для усиления экономического давления.

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