Парни из Талицы выпили пива, поехали кататься по селу и въехали в «Гранту»

Нетрезвый 19-летний парень на «Дэу Нексия» попал в ДТП в селе Казаковском Талицкого района. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, молодой человек и его 17-летний друг сначала пили пиво в машине, а потом поехали кататься по селу.