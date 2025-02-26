Парни из Талицы выпили пива, поехали кататься по селу и въехали в «Гранту»

Нетрезвый 19-летний парень на «Дэу Нексия» попал в ДТП в селе Казаковском Талицкого района. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, молодой человек и его 17-летний друг сначала пили пиво в машине, а потом поехали кататься по селу.
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