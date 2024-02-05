Префект СВАО встретился с ленинградками, живущими в нашем округе

В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в префектуре прошла встреча с ветеранами — тремя жительницами округа, которые в детстве смогли мужественно справиться с тяготами военного времени.
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