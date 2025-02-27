Британский журналист: Если Трамп продолжит следовать взятым курсом, то НАТО придёт конец В Британии многие представители «элит» уверены в том, что Трамп ведёт НАТО «не в том направлении».
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Британский журналист: Если Трамп продолжит следовать взятым курсом, то НАТО придёт конец В Британии многие представители «элит» уверены в том, что Трамп ведёт НАТО «не в том направлении».
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