Сотрудники 304 военного следственного отдела в рамках проводимого специализированного рейда в очередной раз посетили аэропорт г. Владивостока

Офицерами 304 военного следственного отдела СК России совместно с представителями иных правоохранительных органов и военного комиссариата проведено очередное рейдовое мероприятие по выявлению уклоняющихся от постановки на воинский учет натурализованных граждан России.
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