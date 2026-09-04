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Новости Владивостока

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Сотрудники 304 военного следственного отдела в рамках проводимого специализированного рейда в очередной раз посетили аэропорт г. Владивостока

Сотрудники 304 военного следственного отдела в рамках проводимого специализированного рейда в очередной раз посетили аэропорт г. Владивостока

Офицерами 304 военного следственного отдела СК России совместно с представителями иных правоохранительных органов и военного комиссариата проведено очередное рейдовое мероприятие по выявлению уклоняющихся от постановки на воинский учет натурализованных граждан России.

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