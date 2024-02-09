Первая пленная-военнослужащая ВСУ рассказала о спасении российскими солдатами

Женщина отправилась на службу из-за отсутствия денег, ее муж "пропал без вести" в зоне СВО Фото: REUTERS Первая пленная-военнослужащая ВСУ рассказала, что пошла служить в украинскую армию из-за тяжелого финансового положения.
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