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Первая пленная-военнослужащая ВСУ рассказала о спасении российскими солдатами

Первая пленная-военнослужащая ВСУ рассказала о спасении российскими солдатами

Женщина отправилась на службу из-за отсутствия денег, ее муж "пропал без вести" в зоне СВО Фото: REUTERS Первая пленная-военнослужащая ВСУ рассказала, что пошла служить в украинскую армию из-за тяжелого финансового положения.

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Комментарии
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Олег Самойлов
А там что? Дети или выблядки?
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12 час.
alik3456 Джексон
В европу на трассу надо было идти , а не людей убивать.
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9 час.
alik3456 Джексон
Упыри...
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9 час.

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