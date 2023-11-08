Рэшфорд удален в 1-м тайме матча с «Копенгагеном» за наступ на голеностоп Йелерта. Это 2-я красная форварда «МЮ» в карьере

«МЮ» остался в меньшинстве на 41-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов. Рэшфорд, закрывая мяч корпусом, наступил на голеностоп защитника датчан Элиаса Йелерта.
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