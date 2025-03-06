США уведомили Россию о составе делегации на переговорах по Украине

Спецпосланник Уиткофф: США обсудили состав делегации на переговорах по Украине Вашингтон обсудил состав своей делегации на предстоящих переговорах об урегулировании конфликта на Украине, сообщил в Белом доме журналистам спецпосланник президента США Стив Уиткофф.