США уведомили Россию о составе делегации на переговорах по Украине

Спецпосланник Уиткофф: США обсудили состав делегации на переговорах по Украине Вашингтон обсудил состав своей делегации на предстоящих переговорах об урегулировании конфликта на Украине, сообщил в Белом доме журналистам спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
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