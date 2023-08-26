Путин поручил создать национальную систему туристических троп

Установленный срок исполнения поручения — 30 декабря Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой внести в законодательство изменения, направленные на создание национальной системы туристических троп, передаёт ТАСС.
Установленный срок исполнения поручения — 30 декабря Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой внести в законодательство изменения, направленные на создание национальной системы туристических троп, передаёт ТАСС.
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