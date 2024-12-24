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Форвард «Салавата Юлаева» Кузьмин впервые провел тренировку на льду после травмы позвоночника

Форвард «Салавата Юлаева» Кузьмин впервые провел тренировку на льду после травмы позвоночника

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин впервые провел тренировку на льду после травмы позвоночника.

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