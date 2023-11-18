Театр абсурда
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Театр абсурда

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Песков рассказал, как его дочь страдала и бедствовала во Франции

Песков рассказал, как его дочь страдала и бедствовала во Франции

Политнавигатор Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что его старшая дочь Елизавета никогда не пользовалась преференциями, которые ей давала принадлежность к известной семье.

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Комментарии
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Семен Борисов
Жопа этой &quot;патриотки&quot; всегда открыта для посещений!!!Ибо не ведает шо говорит!
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11 час.
Марина Петрова
Зачем нам это надо знать? Мы должны ее жалеть при таком папе? Не смешил бы народ.
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8 час.
Maxim Yushkin
😎 Он не &quot;хренов сказочник&quot;, а сказочник вполне компетентный и вызывающий доверие. Что и требуется от пресс-секретаря. Ну а дочура его запалила, так выкрутится, ему за такое деньги платят.
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8 час.

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