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МАГАТЭ: Запорожская АЭС все еще может брать воду из Каховского хранилища

МАГАТЭ: Запорожская АЭС все еще может брать воду из Каховского хранилища

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) продолжает брать воду из Каховского водохранилища, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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